Quelle est la situation des stocks de voitures au niveau international ? (VIDEO)

S’exprimant à l’occasion du nouveau rendez-vous des Inspirations ÉCO, l’Invité des ÉCO, Adil Bennani, président de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam) et DG d’Auto Nejma, a répondu à nos questions sans langue de bois. Nous lui avons demandé ce qu’il en est de la situation des stocks au niveau international.

« La logique du marché automobile a changé. La production se faisait à pleine capacité, les véhicules non écoulés étaient stockés pour une vente ultérieure. À part les constructeurs japonais qui produisent selon le carnet de commandes de leurs distributeurs, les Européens et les Américains avaient l’habitude de faire des stocks. Aujourd’hui, sous la pression des composants, les choses ont changé. Le constructeur ne pousse plus le distributeur à faire plus. Les rapports ont également changé, c’est le distributeur qui demande au constructeur de lui fournir davantage de véhicules. Plus encore, de nouvelles conditions rentrent désormais en jeu, notamment la négociation des prix, chose qui n’existait pas avant. Est-ce qu’on va revenir à la situation d’avant-crise ? Cela dépendra des constructeurs. Je pense qu’aujourd’hui, ils ont tous expérimenté qu’en produisant moins, ils pouvaient se concentrer sur des produits ayant plus de valeur et donc gagner encore plus, sans pour autant brader les prix ».

La suite de cet entretien en vidéo sera diffusée les jours à venir sur Le Site info et LesECO.ma.