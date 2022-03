Quel avenir estudiantin attend les Marocains ayant fui l’Ukraine ?

Des étudiants marocains ont passé des années au sein d’universités et instituts en Ukraine. Après avoir dû quitter le pays d’accueil en guerre, leur sort estudiantin est devenu incertain, voire compromis.

Ce pénible sujet a été l’objet d’une question écrite adressé par la députée de l’Alliance de la fédération de gauche, Fatima-Zahra Tamni, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

Dans cette question écrite, dont Le Site info détient copie, la députée a affirmé que le sujet devient pressant, vu la situation de plus en plus pénible en Ukraine, le fait d’ignorer quand les hostilités dureront encore et au regard des longues années passées dans les universités ukrainiennes par nos étudiants.

Fatima-Zahra Tamni a donc demandé au ministre quelles mesures compte prendre son Département concernant le sort de ces étudiants et leurs années d’études passées et quelles mesures peuvent être prises par leur Maroc de poursuivre ou de terminer leur cursus estudiantin.

Pour rappel, un premier contingent d’étudiants a pu rentrer au Maroc, mercredi dernier, à bord d’un avion de la Royal Air Maroc, suivi par par d’autres vols jeudi 3 mars. Comme il est prévu que la RAM continuera sa programmation du rapatriement de nos étudiants encore bloqués en Ukraine.

A.L.