Que vaut le passeport marocain parmi ceux du Maghreb?

Le passeport marocain est le deuxième au Maghreb en termes de pays accessibles sans visa à l’international. C’est ce qui ressort d’une récente étude du cabinet Henley & Partners. Le premier étant le tunisien. Le passeport algérien arrive en 3e position.

Ainsi, d’après le dernier classement établi par le cabinet londonien, le passeport marocain (classé 83e sur 109 pays à l’échelle mondiale) donne à son détenteur la possibilité de visiter 61 pays sans visa ou avec visa à l’arrivée.

Le passeport tunisien occupe la 77e place mondiale avec 67 pays accessibles. Les Algériens, quant à eux, peuvent se rendre à 50 pays. Leur passeport étant classé 94e mondialement.

Le détenteur du passeport marocain peut ainsi aller en Corée du Sud, en Indonésie, à Hong Kong, en Malaisie, en Indonésie, au Sri Lanka, au Brésil, à l’Équateur, en Bolivie, en Iran, au Liban, en Turquie ou encore en Jordanie, pour ne citer que ces destinations.

Rappelons que le classement “Passeport Index” repose sur les données de l’IATA (Association du transport aérien international) regroupant quelque 280 compagnies aériennes de par le monde. Et les passeports sont notés selon qu’ils soient exemptés ou non d’un visa permettant à leurs détenteurs de se rendre dans telle ou telle destination. Ainsi, pour faire bref, un passeport avec lequel on peut se rendre dans un pays sans visa, pour tourisme ou affaires, se voit octroyer la note de 1, alors que celui qui exige un visa pour une destination obtient un zéro pointé.

S.L.