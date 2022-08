Que se passe-t-il dans la famille Hatim Ammor ?

Hind Tazi, épouse et manager de Hatim Ammor, s’est-elle séparée avec son mari ? La théorie est appuyée par la suppression de l’ensemble des photos et vidéos du couple du profil de la businesswoman.

Hind Tazi a également partagé plusieurs messages via ses stories qui laissent présager des problèmes dans le couple Ammor. « cinq mots ont suffi à changer complètement ma vision de la vie, et j’ai résolu de ne pas gâcher le reste de ma vie, j’ai décidé d’accepter les choses et d’aller de l’avant », a souligné Hind Tazi dans une de ses stories.

Hatim Ammor s’est fait discret pour sa part, ne démontrant aucune réaction en ce sens. Le chanteur garde les photos de son épouse sur son profil et continue de la follower pour le moment. Rappelons que le couple avait partagé la semaine dernière plusieurs publications de leurs vacances dans le nord du royaume, en compagnie de leurs deux enfants.

A.O.