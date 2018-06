Ce que risquent les supporters marocains s’ils restent en Russie après le Mondial

Rappelons que les tickets de matchs du Mondial permettent aux supporters d’accéder en Russie sans visa. Il suffit d’être muni du passeport et du Fan ID, une carte que tous les spectateurs des matchs de la Coupe du monde doivent détenir pour avoir accès aux stades. Pour l’avoir, les supporters ont été invités à accéder au site www.fan-id.ru et suivre les étapes mentionnées.

