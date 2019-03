Que pensent les Marocains de la crise algérienne? (micro-trottoir)

Ce qui se passe en Algérie ne saurait laisser les Marocains indifférents. Et ce, pour des raisons évidentes inhérentes aux liens communs de langue, de religion, de traditions, d’amitié et de respect entre les peuples algérien et marocain, quoi qu’en disent d’aucuns qui aiment pêcher en eaux troubles.

Le Site Info a recueilli des témoignages de citoyens marocains s’exprimant sur les manifestations pacifiques que connaissent les villes de nos voisins de l’Est et sur leur président inamovible et impotent.

“Quand un chef d’Etat est au pouvoir depuis trop longtemps et que rien ne change dans son pays, le peuple ne peut que s’insurger contre lui. Qu’il s’agisse de Bouteflika ou d’un autre président”, affirme un citoyen.

Un autre renchérit en pointant l’âge avancé et l’état de santé du locataire actuel du Palais d’El Mouradia qui, selon lui, doit céder la place à la jeunesse algérienne. L’avis est partagé par d’autres personnes interrogées. Ces dernières soutiennent que le temps est venu afin que les gouvernants à l’âge certain comprennent qu’il ne faut plus s’obstiner à se présenter aux élections, présidentielles ou autres.

“Place aux jeunes”, semble être la devise commune, aussi bien en Algérie qu’au Maroc!

L.A.