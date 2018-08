Que faire en cas de piqûres de méduses sur les côtes marocaines?

Les plages du nord du Maroc, notamment celles de Martil et M’diq connaissent une apparition massive de méduses. Le Dr. Said El Abbari, spécialiste en réanimation et anesthésie, propose des conseils aux vacanciers.

Sur son compte Facebook, le Dr. El Abbari, a fait savoir que les plages de Martil et de Cabo Negro ont connu une apparition massives des méduses “Agua viva”, ce qui rend la baignade quasi-impossible. Afin de ne pas se faire piquer, il faut d’abord éviter de toucher la méduse, même si elle est morte car son venin est toujours dangereux.

Et d’ajouter, en s’adressant aux parents: “Il faut utiliser du vinaigre en cas de piqûre. Si vous n’en disposez pas, lavez l’endroit de la piqûre avec l’eau de la mer et, surtout, éviter de frotter afin de ne pas répandre le poison. Vous devez par, la suite, mettre du sable mouillé sur la piqûre et attendre qu’il sèche complètement. A ce moment-là, munissez-vous d’une carte en plastique et retirez le sable du haut vers le bas. Cette opération éliminera toutes les cellules toxiques de la peau de la personne touchée”.

H.L.