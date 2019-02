Que devient le “travesti” de Marrakech ?

La police de Marrakech avait interpellé, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Chafik, un jeune homme déguisé en femme à Marrakech.

Cet infirmier de profession, vêtu d’une robe bleue et portant une perruque, avait percuté un individu au niveau de l’avenue Hassan II avant d’être interpellé. Les photos de son arrestation avaient fait le tour des réseaux sociaux et n’ont pas manqué de choquer les internautes. Se sentant humilié, Chafik a disparu de la circulation, tentant tant bien que mal d’oublier cet événement qui a bousculé sa vie.

Près de deux mois après l’incident, le jeune homme est sorti de son silence pour donner de ses nouvelles. Contacté par Le Site info, il a confié qu’il a toujours peur d’affronter les gens vu les regards inquisiteurs qu’il perçoit dans la rue.

«J’essaie de me cacher lorsque je sors de peur que les gens me reconnaissent. Malgré ce que j’ai subi, j’ai réussi à rebondir et j’ai pu trouver un travail dans une clinique», a affirmé Chafik.

Et d’ajouter que son engagement professionnel lui a permis de surmonter cette crise. «Mes collèges sont professionnels et ne m’ont jamais jugé. Pour eux, c’est mon travail qui compte», a-t-il souligné.

Concernant la demande d’asile qu’il voulait faire, Chafik a assuré qu’il n’y a rien d’officiel pour l’instant. «Plusieurs associations m’ont fait des promesses dans ce sens. Je n’ai encore rien reçu. Aujourd’hui, je me concentre sur mon travail et j’ai plusieurs engagements. C’est l’essentiel», a-t-il déclaré, précisant qu’il attend toujours les résultats de l’enquête ouverte suite à la diffusion, par deux policiers, de ses photos et vidéos.

Le Directeur général de la sûreté nationale avait en effet chargé les services de l’Inspection générale de mener une enquête administrative afin d’élucider les circonstances entourant la divulgation des photos de cette personne et d’établir la responsabilité disciplinaire en cas de dépassements ou manquements de la part des fonctionnaires de la police.

