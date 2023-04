Quatre nouvelles nominations à de hautes fonctions (Conseil de gouvernement)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Rachid Hajbi a été nommé directeur de l’École supérieure de l’éducation et de la formation de Oujda, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme et de l’habitat- Département du territoire national et de l’urbanisme, Abdelhadi Benyahia a été nommé directeur de l’École nationale d’architecture de Rabat (ENA). Rajaa Mounir et Mohamed Aharzoune ont, quant à eux, été nommés respectivement inspectrice régionale de l’Urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national à Marrakech-Safi et directeur de l’Agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, a ajouté Baitas.

S.L.