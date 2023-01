Quand Shahrukh Khan chante en darija (VIDEO)

Le célèbre acteur indien, Shahrukh Khan, a attiré une grande admiration du public marocain, lors de son apparition très remarquée dans la fête ayant pour but la promotion de son nouveau film, intitulé « Patham ».

Apparition encore plus remarquée que l’artiste a entonné une chanson en darija marocaine, en compagnie de la chanteuse Jamila El Badaoui et de son époux, le chanteur Abd El Fattah Grini.

Le trio d’artistes a ainsi présenté une revue de spectacle, dans un grand mall de Dubaï, à laquelle ont participé de nombreux danseurs et danseuses indiens. Par ailleurs, cet événement artistique, comme cité plus haut, vise la promotion de ce nouveau film de Shahrukh Khan, dont la sortie, dans les salles obscures, est prévue le 23 janvier et auquel ont participé Deepika Badukone et John Abraham.

Par ailleurs, concernant la chanson précité, c’est la deuxième que Shahrukh Khan chante en duo avec l’artiste marocain Grini, après leur succès dans les films « Jabra fan » et » Dalma », auxquels a participé aussi Jamila El Badaoui

Les paroles de ladite chanson sont de Jamal Haddaoui, en arabe, alors qu’elles le sont en langue indienne de Kummar. Quant à Mohamed Ismat, il est le régisseur du son. Et le show spectaculaire s’est achevé par la promotion du nouveau film de Shahrukh Khan.

Larbi Alaoui