Quand Loubna Abidar prend la défense de Redouane Ben Abdeslam

L’actrice marocaine a pris la défense du cheikh Redouane Ben Abdeslam dans un clash qui l’oppose à la Youtubeuse Sari Cool.

Redouane Ben Abdeslam est un prédicateur marocain célèbre pour ses sorties « insolites » sur certaines questions qui touchent à la religion. L’une de ses récentes publications sur les réseaux sociaux a attisé la colère de la Youtubeuse hispano-marocaine, Sarah dite « Sari Cool ».

Le cheikh a en effet indiqué qu’il n’y a aucune logique derrière le fait que certaines femmes passent par un changement physique drastique pour plaire aux hommes.

Sari Cool a répondu à ces propos à travers un live par un déluge de grossièreté, chose qui a poussé Loubna Abidar à réagir à son tour. L’actrice a ainsi indiqué via une story que les propos de Redouane Ben Abdeslam touchent à une vérité de la société.

En effet, d’après Abidar, certaines femmes donnent une grande importance à leur aspect physique, au lieu de travailler sur leur éducation et leur personnalité. L’actrice a indiqué en ce sens « celui qui t’aime vraiment, il le fera, peu importe ton apparence ». Et de rajouter que Sari Cool cherche juste à faire le buzz comme à son habitude, et que son contenu est « vide » et qu’elle est toute « refaite ».

A.O.