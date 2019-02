Quand Loubna Abidar devient la petite-fille de Saddam Hussein (PHOTO)

Al Jazeera a créé un tollé ce jeudi 14 février lorsque la chaîne a diffusé, sur sa page officielle, une information au sujet de la petite-fille de Saddam Hussein, accompagnée d’une photo de l’actrice marocaine Loubna Abidar.

Plusieurs internautes ont immédiatement réagi à la «bourde» d’Al Jazeera qui n’a pas tardé à supprimer la photo d’Abidar. La chaîne croyait en effet qu’elle était la petite-fille de l’ancien président irakien.

D’autres, plus compréhensifs, ont estimé que l’erreur est humaine et que les journalistes commettent ce genre de bévues à cause de la charge du travail et du stress.

S.L.