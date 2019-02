Quand le prince Harry et son épouse découvrent le “baghrir” (VIDEO)

A l’occasion de la visite du prince Harry et de son épouse Meghan au Maroc, le chef marocain Moha Fedal a préparé au couple princier du «Baghrir» (crêpes marocaines). Plusieurs vidéos ont en effet circulé sur Twitter, montrant le duc et la duchesse de Sussex découvrir cette spécialité marocaine.

Le prince Harry a même fait rire l’assistance lorsqu’il a pris la crêpe que chef Moha lui a présenté et n’en a fait qu’une bouchée. L’ancienne actrice, enceinte de 7 mois, n’a également pas raté l’occasion de savourer le «baghrir» succulent du chef cuisinier.

Rappelons que le prince Harry et son épouse sont arrivés, samedi soir, au Maroc pour une visite de trois jours. Il s’agit de leur dernier voyage officiel à l’étranger avant la naissance de leur premier enfant. Un grand staff médical a d’ailleurs accompagné la duchesse lors de ce déplacement.

Après avoir atterri à Casablanca, le couple princier britannique a visité, dans la commune d’Asni (province d’Al Haouz), des pensionnats de l’Association “Education for All” ainsi que le Lycée Qualifiant “Grand Atlas”.

À leur arrivée, le duc et la duchesse de Sussex ont remarqué la présence de deux petites filles venues les accueillir. Fidèle à sa réputation, Meghan s’est précipitée vers ces dernières pour les saluer. Une réaction “spontanée” qui a suscité l’admiration des internautes.

Ils ont également assisté à une réception à la résidence de l’ambassadeur britannique à Rabat, où ils ont rencontré de jeunes entrepreneurs, des femmes influentes de la société civile marocaine ainsi que des sportifs aux besoins spécifiques.

N.M.

The Moroccan chef Chef Moha makes traditional pancakes 🥞 from a Together cookbook recipe for the Duke and Duchess of Sussex. Meghan says “big bite” to Harry as he takes a mouthful to which he jokes it’s a “bit late now”. #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/yrjIkdb4IY

— Lizzie Robinson (@LizzieITV) February 25, 2019