Quand El Othmani assurait que le port du masque «n’est pas obligatoire» (VIDEO)

Depuis ce mardi 7 avril, le port des masques bavettes est devenu obligatoire, au Maroc, en dehors de son lieu de résidence. Et de lourdes sanctions (peine de prison et/ou amende) ont été prévues contre les contrevenants.

Cependant, cette obligation a fait réagir les réseaux sociaux en ce sens que les internautes ne la contestent point, mais s’interrogent sur ce qu’ils appellent la contradiction des propos du chef de gouvernement à ce sujet.

A ce propos, Mohamed Al Ayadi, conseiller de Saâeddine El Othmani a tenu à mettre les choses au clair. “Certains commentaires sur la Toile rappellent une déclaration du chef de l’Exécutif, Dr Saâeddine El Othmani, sur le fait que seules les personnes atteintes du covid-19 doivent porter des masques de protection. Ces internautes se demandent pourquoi cela est donc devenu une obligation pour tous et pointent cette”contradiction”, à leurs yeux”, a-t-il écrit sur sa page officielle Facebook.

Et d’expliquer que le chef de gouvernement avait tenu ces propos tout au début de la crise épidémiologique, au moment où la majorité des cas confirmés au Maroc était importée de l’étranger, comme l’assurait et le confirmait l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) elle-même.

Mais depuis, la situation a complètement été chamboulée et les cas locaux sont devenus beaucoup plus nombreux que ceux importés. Ils constituent même actuellement 80% des cas infectés par le covid-19 et il est devenu clair que l’on se retrouve maintenant face à une épidémie affectant des foyers locaux et familiaux, a expliqué le conseiller du chef de gouvernement.

Ainsi, l’on constate l’augmentation certaine des cas confirmés locaux. Ce qui signifie que les personnes qui ne respectent pas la consigne du confinement chez soi sont, de jour en jour, susceptibles de contracter la maladie. D’où la précaution, l’obligation même, de porter des masques sanitaires afin de se protéger et de protéger autrui, a-t-il tenu à avertir.

Et de préciser: “De nouvelles données scientifiques ont été révélées concernant le virus et sa probable transmission dans l’air. Par conséquent, l’OMS a vivement recommandé le port des masques, sans toutefois omettre les autres précautions préconisées concernant l’hygiène”.

Et le conseiller d’El Othmani a conclu sa publication en affirmant que l’autonomie dans la production des masques est heureusement suffisante aux besoins locaux, grâce à l’industrie nationale et à l’adhésion de plusieurs entreprises et de plusieurs usines.

L.A (avec M.F)