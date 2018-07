Quand Benkirane se met au “inchad” (VIDEO)

Abdelilah Benkirane ne cessera pas de nous étonner depuis qu’il n’est plus aux affaires! D’humoriste, qui ne fait pas rire tout le monde, même du temps où il était patron du parti de la Lampe et chef de gouvernement, il peut se transformer en footballeur et, samedi dernier, en chanteur. Abdelilah Benkirane ne cessera pas de nous étonner depuis qu’il n’est plus aux affaires! D’humoriste, qui ne fait pas rire tout le monde, même du temps où il était patron du parti de la Lampe et chef de gouvernement, il peut se transformer en footballeur et, samedi dernier, en chanteur.

C’était à l’occasion du baptême de de son petit-fils Mokhtar. Rivalisant de belle manière avec Maher Zain, Youssouf Rouas et autres Yusuf Islam (Cat Stevens), l’ancien chef de gouvernement et ex-secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement a entonné la célèbre chanson religieuse “Tala’a al-badru’Alayna” (La lune nous a montré sa lumière).

En véritable chef d’orchestre, Benkirane a su susciter l’admiration de son auditoire et a demandé aux musiciens de rejouer le refrain de cette chanson. Drapé dans de beaux vêtements traditionnels blancs à la couleur immaculée, il a terminé son interprétation de cette célèbre chanson, avec ses rires tonitruants habituels. Et sous les applaudissements nourris et enthousiastes de l’assistance.

Sacré Benkirane! Quelles autres surprises sa retraite nous réserve-t-elle? Un retour aux affaires? Une nouvelle carrière de “mounchid”? Seul le Bon Dieu et lui le savent!

Larbi Alaoui