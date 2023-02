Quand Assalah Nasri embrasse la main de Abdelouahab Doukkali (VIDEO)

Assalah Nasri a exprimé, de la plus belle des manières, son respect à l’artiste marocain Abdelouahab Doukkali

Lors du concert «Sawt Al Ard», tenu mercredi dernier en hommage au chanteur saoudien Talah Meddah, la chanteuse syrienne a embrassé la main de Doukkali lors d’une photo-souvenir prise à la fin de l’événement.

Sur une vidéo qui circule sur la Toile, Assalah a pris la main du chanteur marocain, qui se tenait derrière elle, et l’a embrassée, avant que l’artiste ne lui dépose, à son tour, un baiser sur la tête.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont loué la spontanéité d’Assalah qui, selon eux, reconnait le chanteur marocain à sa juste valeur.

En plus d’Assalah Nasri et de Abdelouahab Doukkali, plusieurs chanteurs ont pris part à ce concert comme Asmaa Lamnaouar, Samira Said, Ahlam, Najoua Karam, Angham, Latifa, Balkyss, Yara, Dalia Moubarak, Ouaad, Hany Shaker, Walid Taoufik, Mohamed Abdou, Rashed Al Majed, Rabeh Sakr, Abdellah Rouiched, Saber Roubai, Fahd Al Kabissi et d’autres.

H.M.