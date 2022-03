Quand Alicia Keys et sa famille écoutent une chanson de Saad Lamjarred (VIDEO)

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a partagé avec ses fans et followers, lundi 28 mars sur son compte Instagram, une story du moment où Alicia Keys et sa famille écoutaient son titre « Enty hayaty » (Tu es ma vie), qu’il interprète avec le groupe portugais Calema. A noter qu’Alicia Keys est une célèbre, pianiste, chanteuse, clavieriste, auteure-compositrice, actrice et productrice américaine.

Saad Lamjarred a également posté une vidéo déjà publiée par le mari d’Alicia Keys, le rappeur et producteur américain Swiss Beatz. Celui-ci y a filmé le moment de cette rencontre où, avec son épouse et leurs enfants, ils écoutaient « Enty Hayaty » qui a recueilli plus de 56 millions de vues sur Youtube, depuis sa sortie en juillet dernier.

Par ailleurs, la pop star marocaine est le point d’atteindre le seuil d’1 milliard de vues avec son tube planétaire « Lam3allam » qu’il espère figurer dans le livre Guinness des records, en tant que premier artiste marocain, arabe et africain dont la chanson a atteint 1 milliard de vues sur Youtube.

Seuls 11 millions de vues séparent encore Saad Lamjarred de son but et ce, après que « Lam3allam » en est à plus de 989 millions de vues, depuis sa sortie en 2015 sur sa chaîne Youtube.

L.A.