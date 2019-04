Quand Abdelilah Benkirane pousse la chansonnette (VIDEO)

L’ancien chef de gouvernement Abdelilah Benkirane a reçu ce vendredi 26 avril dans sa villa, à Rabat, un groupe de Madih originaire d’Asie.

Sur une vidéo publiée par Farid Titi, le bras droit de l’’ex-secrétaire général du PJD, sur sa page officielle, ce dernier, vêtu d’une «gandoura» noire, était en train de chanter avec les musiciens le célèbre morceau religieux «Talaâ L badrou alayna».

Rappelons que les lives de Benkirane, qui ne manquent pas de déranger les membres du gouvernement et les leaders du PJD, sont diffusés sur la page de Farid Titi. Les déclarations intempestives de l’ex-chef de gouvernement et ancien patron des islamistes et ses enregistrements sonores ont été, par ailleurs, l’objet de débats, lors de la réunion du secrétariat général, à la villa de Saâeddine El Othmani. Des sources fiables ont déclaré à Le Site info que deux ministres ont expressément demandé au chef de gouvernement son intervention pour que cessent les sorties de Benkirane sur sa page officielle Facebook.

