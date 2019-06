Qualité des eaux: voici les plages à éviter au Maroc

La secrétaire d’Etat chargé du développement durable Nezha El Ouafi a indiqué que la pollution des plages marocaines va à l’encontre des programmes environnementaux adoptés par le Royaume.

La responsable, qui a présenté lundi 24 juin les résultats du rapport national sur la Surveillance de la qualité des eaux de baignade au Maroc, a estimé que la pollution des plages est un crime écologique. Et d’ajouter que ces comportements pour le moins irresponsables doivent désormais être sanctionnés. «L’Etat fournit de gros efforts dans le cadre de ses engagements régionaux et internationaux pour lutter contre la pollution et offrir aux citoyens un environnement sain», a expliqué Nezha El Ouafi.

D’après le rapport national, trois plages au Maroc ne sont pas conformes à la baignade et doivent être évitées cet été par les vacanciers. Il s’agit de Ain Atiq à Skhirat, Jbila III à Tanger et Oued Merzeg à Nouaceur.

Dans le cadre de cette opération de surveillance, les eaux de 451 sites de baignade entre Saidia à l’Est vers Dakhla au sud ont été inspectées. Les résultats ont ainsi attesté que 98,43% des plages sont conformes à la baignade contre 1,57% dont les eaux ont été classées de mauvaise qualité.

N.M.