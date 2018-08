Qualité de vie: Casablanca mauvaise élève (Rapport)

A l’échelle mondiale, la capitale autrichienne Vienne se hisse au sommet détrônant Melbourne (Australie) qui a occupé la première place pendant sept ans. Dans le top 10, on retrouve également Osaka (Japon), Calgary (Canada), Sydney (Australie), Vancouver (Canada), Tokyo (Japon), Toronto (Canada), Copenhague (Danemark) et Adélaïde (Australie).

115e. C’est la place qu’occupe Casablanca au niveau mondial dans le classement annuel des villes les plus agréables à vivre «The Global Liveability Index 2018», publié, mardi, par The Economist. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), la capitale économique arrive en 14e position.