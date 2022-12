Qualification des Lions de l’Atlas: scènes de liesse dans les régions du nord (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La qualification du Maroc aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, après sa victoire par 2 buts à 1 face au Canada, a suscité une liesse populaire générale dans les rues des différentes villes de la région du Nord du Royaume.

Dès la fin de ce match remporté par la sélection marocaine aux dépens de son homologue canadienne, les supporters de l’équipe nationale ont envahi les places et les grandes artères des villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, portant le drapeau national et scandant des chants patriotiques pour fêter cet exploit tant attendu.

Une ambiance festive s’est emparée des villes de la région du Nord, au milieu des drapeaux nationaux accrochés aux murs des cafés, sur les voitures et les bâtiments.

Dès le sifflet final de l’arbitre brésilien, Raphael Claus, les supporters de l’équipe nationale ont fait éclater leur joie et investi les principales places des villes de la région du Nord, comme la place Mohammed VI à Al Hoceima, les places des Nations et Faro à Tanger, la place Moulay El Mehdi à Tétouan, la place de l’Espagne à Larache, la corniche de Martil, la place Outa El Hamam à Chefchaouen, la place Moulay El Mehdi à Ksar El Kébir, et la place de l’Istiqlal à Ouezzane, entonnant des chants et scandant des slogans à la gloire des Lions de l’Atlas.

Toutes les villes de la région du Nord ont célébré cet exploit historique en grande pompe, vibrant au son des klaxons des voitures et des motos, des sifflets, des cris de joie et des chansons à la gloire de la sélection nationale, qui a pu se frayer une place parmi les 16 plus grandes nations du football mondial au Qatar.

