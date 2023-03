Qnet affiche ses ambitions pour le Maroc

C’est à Marrakech dans un des hôtels luxueux de la ville ocre que Qnet a choisi de communiquer autour de sa marque. Trevor Kuna, directeur stratégie et transformation de QNET a fait le déplacement pour présenter la société, sa fonction, sa présence sur le marché marocain ainsi que ses ambitions.

Basée sur une stratégie de vente directe sur net, Qnet propose une large gamme de produits de soins à domicile, de soins personnels, de nutrition, de bijouterie fine, d’apprentissage en ligne et de vacances. La société existe depuis 1998 dans le monde et au cours des 25 dernières années, des milliers de personnes ont pu bénéficier des produits et services de la marque.

QNET vend ses produits dans plus de 100 pays et est présent dans plus de 25 pays par le biais de bureaux et d’agences. Présente au Maroc depuis 2019, Qnet se réjouit de sa présence et de la fluidité de l’entreprenariat dans le marché marocain.

Les ventes vont bon train. Les produits les plus demandés sont les montres suisses BHM (Bernard H.Mayer), la machine de filtration d’eau « Pure Nova » et le système de purification d’air « Home Pure Zayn ».

« L’écosystème entrepreneurial marocain est encore jeune et se développe rapidement depuis quelques années. Depuis deux ans, les startups font l’objet d’une véritable effervescence au Maroc. Alors que les jeunes entrepreneurs émergent, accélérateurs, incubateurs, fonds d’investissement, associations et entreprises les accompagnent désormais dans cette aventure. L’écosystème se consolide à travers le développement de nouveaux programmes d’accompagnement. Les acteurs publics, privés et associatifs agissent en faveur de l’entrepreneuriat au Maroc. Il y a eu un sursaut de développement dans la nation et le Maroc encourage l’investissement dans de nouvelles opportunités », souligne Trevor Kuna.

Le directeur stratégie et transformation de QNET indique également que le Maroc est l’un des cinq pays les plus performants dans le monde sachant que la marque existe dans 100 pays. « Notre objectif est de donner les moyens nécessaires de développer le micro-entreprenariat au Maroc. Qnet est un moyen facile et accessible à tout le monde et à toute personne désirante gagner de l’argent tout en restant indépendant ».

Une parité hommes-femmes parfaite au Maroc

L’entreprise se réjouit de la présence féminine des représentants indépendants sur le marché marocain. Dans le monde, la tendance est dominée à 70% par les hommes et 30% des femmes. Au Maroc, la parité est parfaite avec 50% d’hommes et 50% de femmes.

« De nombreuses femmes sont tentées par ce système et se lancent avec succès. Il leur convient parce qu’elles sont capables de gérer en parallèle leur famille, leur emploi du temps et leur vie familiale. La plupart d’entre elles se heurtent à de nombreux obstacles dans les circuits classiques. C’est encore plus vrai au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Malgré de nombreux efforts pour accroître la diversité sur le lieu de travail, la région MENA a le taux de représentation féminine le plus bas », souligne le directeur stratégie et transformation de QNET.

Un partenariat stratégique avec Manchester City

Qnet tient un partenariat avec le club de Manchester City. La marque équipe la team de Pep Guardiola en montres Bernard H.Mayer. Le trophée de la Premier League arrivera d’ailleurs à Casablanca le 29 avril prochain pour le plus grand bonheur des fans du football anglais.

Par ailleurs, QNET a été le tout premier sponsor de manches d’une équipe de la Women’s FA Super League. Le logo de l’entreprise orne les maillots du Manchester City Women’s Football Club, champion d’Angleterre 2016 et candidat aux quarts de finale de la Coupe d’Angleterre 2022.