Qatar 2022: Ezzoubair Hilal inquiète ses fans et followers (PHOTO)

Le célèbre influenceur marocain, Ezzoubair Hilal, a vivement inquiété ses fans et followers en annonçant, son actuel état de santé, juste après la fin du match Maroc-Belgique, dimanche dernier.

Et c’est à travers des enregistrements vidéos qu’il a publiés, via son compte officiel Instagram, que Hilal a révélé que sa tension artérielle s’est fortement élevée.

Cependant , l’influenceur a tenu à rassurer ses fans et followers en écrivant que son état de santé ne prête pas à beaucoup d’inquiétude. » Hamdoulillah! Je me sens bien maintenant et ma tension artérielle est à environ 17! », a-t-il précisé.

Côté sportif, à rappeler que le public marocain a vécu un grand bonheur, dimanche 27 novembre, grâce à la victoire éclatante des Lions de l’Atlas (2-0) contre les Diables rouges belges, pour le compte de la deuxième journée du Groupe F des phases finales du Mondial 2022.

M.R.