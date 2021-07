Protocole thérapeutique, marchés de médicaments…: le vrai du faux autour de la campagne de vaccination au Maroc

La campagne de vaccination lancée au Maroc et dans le monde est à l’origine d’un flot de « fake-news » relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. Voici le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Le ministère de la santé a publié, récemment, un protocole thérapeutique relatif à la Covid-19 contenant un ensemble de mesures à suivre face à certains symptômes. FAUX

– Les entreprises avec lesquelles le ministère de la santé a conclu des marchés ne sont pas déclarées et les fournitures et équipements médicaux acquis dans le cadre des marchés Covid-19 ne sont pas enregistrés. FAUX

– Le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm contre la COVID-19 n’est pas efficace contre le variant Delta du coronavirus. FAUX

– Les vaccins favorisent l’apparition des variants. FAUX

– Le nombre de primo-vaccinés est de 11.568.127, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 9.739.655. VRAI

– Les personnes admises dans les unités de réanimation font partie de la catégorie d’âge de plus de 50 ans qui était censée avoir déjà bénéficié de la vaccination. VRAI

– La vaccination contre la Covid-19 permet d’éviter un tsunami de contaminations. VRAI

– Les vaccins Pfizer et AstraZeneca maintiennent leur efficacité contre le variant Delta. VRAI

RB