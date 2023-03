Protocole anti-covid au Maroc: ce qui va changer à partir de ce lundi

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a décidé d’adopter un nouveau protocole de prise en charge des cas de personnes ayant contracté la covid-19. Et ce, à partir de ce lundi 6 mars 2023, selon la circulaire adressée aux parties concernées par Khalid Ait Taleb.

Ainsi, il est désormais prévu que le bilan de la situation épidémiologique au Maroc devienne hebdomadaire et non plus quotidien, comme les soins prodigués aux malades, ainsi que le temps d’isolement, connaissent aussi des changements.

Et selon la circulaire, dont Le Site info a pris connaissance, « la situation épidémiologique est de loin meilleure depuis l’apparition de la pandémie au Maroc, sachant que tous les indicateurs des nombres de cas et de décès ont énormément baissé, aux quatre coins du Royaume ».

Par ailleurs, concernant le protocole de prise en charge des cas confirmés de coronavirus, le ministère de tutelle a retiré le médicament Hydroxychloroquine, alors que les soins prodigués adoptés seront en conformité avec l’état de santé personnel de chaque malade.

De même que le Département de Khalid Ait Taleb a indiqué que les cas asymptomatiques seront traités avec de la vitamine C et de la vitamine D, en sus d’autres médicaments prescrits, cas par cas de contamination.

Larbi Alaoui