Protestation du cheikh Fizazi auprès de Saaid Amzazi

Le cheikh Mohamed El Fizazi a écrit au ministre de l’Education nationale pour protester contre les prix élevés des manuels scolaires publiés en langue française.

«Ce qui nous fait de la peine, c’est que ces manuels scolaires français qui sont imposés à nos enfants dans les établissements privés sont vendus au prix fort», écrit-il dans une lettre au ministre Saaid Amzazi, qu’il a partagée sur sa page Facebook.

Pour ce cheikh, la qualité du papier, des photos et des illustrations est la seule raison qui peut justifier ces prix exorbitants, davantage que leur valeur linguistique ou pédagogique. « N’y a-t-il pas dans notre pays d’éditeurs pédagogiques compétents et des imprimeries modernes pour fournir les manuels et éviter qu’on en importe de France à ces prix excessifs? », se demande le cheikh qui soutient que les frais des études dans les établissements privés dépassent de loin le pouvoir d’achat des Marocains.

S.Z.