Propos racistes contre les Lions de l’Atlas et l’islam : Eurostars réagit

La chaîne hôtelière Eurostars Hotels a présenté dans un communiqué publié ce lundi des excuses officielles à l’équipe nationale du Maroc après que des employés de l’hôtel Eurostars Madrid Tower aient publié des commentaires racistes sur Instagram contre les Lions de l’Atlas et contre l’islam et les musulmans.

Eurostars Hotels a présenté ses «sincères excuses après les commentaires malheureux, misérables et inacceptables de nature raciste et xénophobe qui sont diffusés sur les réseaux sociaux et qui offensent les membres de l’équipe marocaine séjournant à l’Eurostars Madrid Tower.»

Et d’ajouter : «Nous soulignons que notre société rejette fermement tout type de commentaires ou de comportements discriminatoires en raison de l’origine raciale, ethnique ou religieuse. Les personnes qui ont enregistré et publié la vidéo susmentionnée sur leurs réseaux sociaux personnels ne sont pas des employés de l’hôtel, mais plutôt des travailleurs externes qui sont embauchés en cas de besoin pour couvrir les périodes de repos du reste des membres de notre équipe»

La chaîne hôtelière a souligné que des mesures disciplinaires à l’encontre du diffuseur de la vidéo ont été prises. «Alors que nous réitérons nos excuses et nos profonds regrets pour les désagréments que cet incident a pu causer, nous vous informons que nous avons contacté l’ambassadeur du Maroc en Espagne et l’équipe nationale marocaine pour expliquer la situation et réitérer nos excuses», conclut le communiqué.