Propos haineux sur LCI: des avocats marocains portent plainte

Par Larbi Alaoui

Jean-Paul Mira est le chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin de la capitale française. Et ce “monsieur” a commis un impair impardonnable en proférant, ainsi qu’un autre chercheur, des propos racistes sur les Africains, lors d’une émission de la chaîne LCI, à propos du nouveau coronavirus.

Cette ignominie s’est produite mercredi dernier, 1er avril, quand les deux “éminents” médecins ont suggéré des tests de vaccins contre le Covid-19 en… Afrique! De bien entendu, cette “suggestion” incongrue, inique et hautement raciste n’a pas manqué de susciter indignation et colère des téléspectateurs, des internautes mais aussi, et surtout, celle de plusieurs associations, en France et ailleurs et également en Afrique et au Maroc, pays africain.

“Peut-on faire cette expérience en Afrique où il n’y a pas de masques, de traitement, ni de lits de réanimation?” (sic), avait osé demandé Jean-Paul Mira à son interlocuteur, Camille Lochte, directeur de l’INSERM (Institut national de la Santé et de la Recherche médicale).

La suite de la question du chef de service de réanimation de l’hôpital Cochin de Paris est encore plus édifiante, plus subliminale et plus ignoble. Jugez-en vous-mêmes: “Comme nous l’avons fait auparavant dans certaines études sur le Sida chez les prostituées car elles sont hautement exposées et ne se protègent pas”.

La réponse de Camille Lochte avait été aussi inouïe, inattendue, désobligeante, immonde et abjecte. La voici: “L’Institut est en train de réfléchir à une étude en Afrique pour faire ce type d’approche”. On rêve ou quoi? Quel delirium tremens avait-il donc pris ces deux “éminents” chercheurs? A se demander s’ils n’ont pas contracté une maladie appelé “Racismovirus”!

De tels propos ont été jugés racistes et plusieurs associations sont montées au créneau pour les dénoncer. A l’instar de l’Association “SOS Racisme” qui s’est insurgée contre ce qu’elle considère comme “un mépris à l’endroit des corps noirs”. De même qu’elle juge que la comparaison avec les prostituées sidéennes est aussi “problématique” que “malvenue”. Et le communiqué publié par SOS racisme conclut par cette assertion: “Non, les Africains ne sont pas des cobayes!”

Au Royaume, la riposte est encore plus accentuée sachant que le Club des avocats au Maroc ne compte pas passer l’éponge sur ces propos “haineux, abjects et racistes”. Et ledit Club a donc décidé de porter plainte “pour diffamation raciale”, auprès du Procureur de la République française.

De son côté, l’INSERM, dans le but de dédouaner, sans doute un tant soit peu, les deux mis en cause, a affirmé que la séquence vidéo de l’émission de LCI, sur la possibilité de l’utilisation du vaccin BCG contre le Covid-19, a été “tronquée”!

Quant à Jean-Paul Mira, dans un communiqué des hôpitaux de Paris, il a tenu à présenter “toutes ses excuses”, “les plus sincères”, aux personnes qui ont été heurtées, choquées ou se sont senties insultées par “des propos que j’ai maladroitement prononcés sur LCI, cette semaine”.

L.A.