Prolongement des mesures préventives dans cette ville du Maroc

mileu ad mileu ad

La province de Guelmim a décidé la prorogation, pour une durée de 15 jours, des mesures préventives exceptionnelles en vigueur depuis novembre afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les autorités locales de Guelmim ont indiqué dans un communiqué que cette prolongation, qui a pour objectif de stopper la transmission du virus et de protéger la population contre les risques d’infection, a été adoptée sur la base des recommandations du Centre de coordination provincial et du comité de veille provincial en charge de la gestion de la pandémie du coronavirus, qui s’est tenue le 04 décembre.

Les autorités de la province ont invité la population à adhérer à ces mesures de prévention par le port obligatoire des masques de protection, la distanciation physique et à éviter toute forme de rassemblement pour contribuer à la lutte contre la pandémie.

En prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique, le wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, avait décidé le 21 novembre la fermeture des marchés de proximité à 19H00, des magasins commerciaux, professionnels et de service à 21H00, ainsi que des restaurants, cafés et snacks à 22H00.

Il a également été décidé de renforcer le contrôle aux entrées de la ville de Guelmim, et d’interdire la diffusion des matchs de football dans les cafés et restaurants, et tous les rassemblements publics, ainsi que la fermeture complète des terrains sportifs de proximité.

S.L. (avec MAP)