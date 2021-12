Prolongation de la suspension des vols: ce que propose la RAM à ses clients

Le Maroc a décidé de prolonger la fermeture des frontières jusqu’au 31 janvier 2022. La décision a été prise dans le cadre des mesures pour endiguer le risque de propagation du coronavirus, du variant Omicron en particulier.

Suite à cette annonce, la Royal Air Maroc (RAM) a annoncé que ses vols internationaux de et vers le Royaume seront annulés dans les deux sens à partir du 1er janvier 2022 à minuit, et ce jusqu’au 31 du même mois.

« La compagnie s’engage à accompagner ses clients durant cette période en autorisant le changement et le remboursement des billets de transport international selon les options suivantes pour tout billet avec date de voyage initiale entre le 01 et 31 janvier 2022 », indique la RAM sur Twitter.

La RAM a ainsi expliqué ces changements comme suit:

« Soit, un changement gratuit, de/vers la même destination ou une autre du réseau RAM dans la même zone géographique (Afrique, Amérique du Nord, Europe, Moyen Orient), pour une nouvelle date de voyage pendant les 15 jours suivant la reprise des vols.

Soit, un changement sans pénalité avec application de la différence tarifaire, de/vers la même destination ou une autre du réseau RAM dans la même zone géographique pour une nouvelle date de voyage entre le 16ème jour après la date de reprise des vols et le 31 octobre 2022;

Soit, un remboursement sous forme d’avoir nominatif, non transférable et non cessible, valable 12 mois à partir de sa date de l’émission. Le Client est tenu de se manifester auprès de son point de vente initial pour demander son avoir, durant la période de validité du billet ».

Autre précision de la compagnie nationale: ses vols exceptionnels déjà programmés entre le 24 et 31 Décembre 2021 sont maintenus.

M.S.