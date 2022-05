Prolifération des chiens errants: les habitants de Marrakech s’inquiètent

Dans plusieurs villes marocaines, il devient assez fréquent d’entendre parler de citoyens ayant été attaqués par des chiens errants. Ce qui ne fait que susciter une inquiétude grandissante au sein des familles qui craignent pour leur sécurité et, surtout, pour celle de leurs enfants.

A ce propos, la députée du Mouvement populaire, Hanane Boujrida, a rappelé la prolifération inquiétante de meutes de chiens errants dans de nombreux quartiers de Marrakech. Dans une question écrite adressée au ministère de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la Harakiste rappelle le grand danger que constitue ces animaux sur les citoyens et les nombreux accidents enregistrés, surtout en l’absence de la surveillance et du contrôle vétérinaires des meutes de ces chiens errants et dangereux.

De même que la députée du MP s’est interrogée sur les mesures que compte prendre le gouvernement afin d’appeler les parties concernées, en particulier le Conseil de la ville, à lutter contre cette prolifération des chiens errants à Marrakech.

M.R.