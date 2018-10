Projets royaux à Casablanca: les walis sommés d’accélérer la cadence

Les entreprises publiques et les entreprises privées en charge de projets immobiliers à Casablanca, initiés par le roi Mohammed VI ont été sommées d’accélérer le rythme des travaux quitte à poursuivre leurs travaux de nuit au besoin, croit savoir le quotidien arabophone “Al-Massae” dans son numéro de jeudi.

Des instructions auraient été données, pour ce faire, aux walis ainsi qu’aux gouverneurs, fixant officiellement en cela les modalités des dates butoirs du lancement à l’achèvement des travaux.

Selon le quotidien, des enquêtes de l’Inspection générale de l’intérieur et de l’Inspection générale des finances ont débuté sur les projets bloqués dans plusieurs quartiers, notamment dans la région de Casablanca-Settat. Les départements en question se sont mobilisés en outre, sur les organes de contrôle chargés de préparer des rapports sur le mode de travail et les raisons des retards.

En effet, moult dysfonctionnements et dérangements (circulation et autres) ralentissent démesurément la construction d’un certain nombre de projets, dont ceux de la Marina sur le littoral, un espace de loisirs par excellence pour les Casablancais.

Le journal indique par ailleurs, que les instructions de l’Intérieur adressées aux walis et gouverneurs, mettent l’accent sur la nécessité de superviser à tous les niveau ces projets afin de les réaliser dans les délais nouvellement répartis. Nécessité aussi, d’identifier les véritables raisons qui ont conduit à cette situation d’échec.

