Profil du parieur au Maroc : une enquête donne des détails

Un Marocain sur dix est un parieur ! C’est ce qu’indique le tout dernier rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). En effet, un Marocain sur dix (10,6%) âgé de plus de 15 ans serait parieur auprès de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) pour un total estimé à environ 2,8 millions de joueurs. La part des hommes joueurs de plus de 15 ans est estimée à 19,4% contre 1,5% de femmes, et elles seraient deux fois plus urbaine que rurale (13,4% contre 6,1%)».

Ainsi, entre 2,8 à 3,3 millions de personnes pratiquent le jeu d’argent, dont 40% sont considérés comme des joueurs à risques excessifs. «L’enquête a confirmé que 40% des joueurs sont considérés comme des joueurs à risque excessif, et que 60% sont considérés comme à risques élevés et moyens. Seule une proportion de 35% des joueurs est considérée comme à faible risque d’addiction».

Les personnes mariées (21,4%) auraient plus de probabilité de présenter un risque élevé que les célibataires; les divorcés présentent également un risque (43%) plus élevé que les célibataires. L’étude révèle que la consommation quotidienne de substances addictives accompagne majoritairement l’addiction aux jeux d’argent, notamment la cigarette (64% des joueurs dépendants) et le cannabis (25,8% des joueurs dépendants)», indique le rapport, citant une étude menée par la MDJS en 2020.