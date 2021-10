Produits alimentaires: Lekjaa explique les causes de la hausse des prix

De nombreuses critiques ont visé le gouvernement Akhannouch à propos de la revue en hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Le ministre délégué auprès du ministère de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, a rétorqué que ce n’est pas logique de faire assumer la responsabilité de cette augmentation des prix à un Exécutif qui n’est aux affaires que depuis seulement moins d’un mois.

Fouzi Lekjaa, lors des débats sur le PLF 2022, ce vendredi matin, devant la commission des finances, à la Chambre des représentants, a précisé que cette revue à la hausse des prix, au Maroc, a été constatée depuis le mois d’avril dernier et non pas uniquement durant ce mois d’octobre courant. Et la responsabilité de cette augmentation incombe au gouvernement précédent, c’est-à dire celui conduit par Saâeddiine El Othmani, a-t-il souligné.

De même que les prix avaient connu une baisse en 2020, aussi bien au Maroc que dans les autres pays de par le monde, a ajouté Lekjaa, en précisant que l’indicateur des prix a augmenté de 8% à cause de l’augmentation des frais de transport qui, à leur tour, ont augmenté de 7,1%. Alors que les denrées alimentaires ont connu une légère augmentation de 0,7%. « Ce sont bien là des chiffres et c’est cela la réalité des choses! », a poursuivi le ministre délégué auprès du ministère de l’Economie et des Finances, chargé du Budget.

Celui-ci a conclu son intervention, sous l’Hémicycle, en mettant l’accent sur les causes de la revue en hausse des prix qui dépendent de la conjoncture mondiale.

L.A..