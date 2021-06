Procès Hamieddine: ce qu’a décidé la justice

La Cour d’appel de Fès a de nouveau reporté, ce mardi, le procès d’Abdelali Hamieddine au 23 novembre prochain, a appris Le Site info de source proche.

Le membre de la Chambre des conseillers et dirigeant du PJD est poursuivi pour « complicité d’homicide volontaire », dans l’affaire de l’assassinat, il y a 28 ans, de l’étudiant d’extrême gauche Benaïssa Ait El Jid.

L’histoire s’est passée le 23 février 1993 à proximité de la faculté de droit Dhar Mehraz de Fès. Des étudiants appartenant au mouvement Réforme et renouveau et à Al Adl Wa Al Ihssane ont intercepté deux autres étudiants de gauche, Benaïssa Aït El Jid et Haddioui El Khammar, qui étaient à bord d’un taxi. Ils ont ainsi violemment agressé les deux victimes, tué le premier et blessé le deuxième.

M.F.