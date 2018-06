Procès du Hirak: le verdict pour bientôt?

Le procès des activistes du Hirak du Rif, qui s’est longtemps éternisé, connaîtra-t-il finalement sa conclusion après le chiffre record de quelque 84 séances d’auditions?

C’est en tout cas ce que déclare Me Mohamed Aghnaj, membre du comité de défense de Zefzafi et de ses compagnons. Sur sa page officielle Facebook, l’avocat écrit qu’il est attendu, qu’après les plaidoiries de la défense du journaliste Hamid Mahdaoui, le verdict tombe concernant ce dossier.

Me Aghnaj ajoute également qu’après audition des accusés et des témoins, l’issue de ce procès sera connue dans les prochains jours.

Rappelons qu’à l’issue de leurs auditions, les activistes du Hirak du Rif détenus ont décidé de se retirer et de garder le mutisme.

L.A.

