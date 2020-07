Procès Dounia Batma: le verdict est tombé

Le Tribunal de première instance de Marrakech a condamné, dans la nuit de mercredi à jeudi, la chanteuse Dounia Batma à une peine de 8 mois de prison ferme pour son implication dans l’affaire « Hamza mon bb ».

Pour sa part, Ibtissam Batma a été condamnée à 1 an de prison ferme, alors que la styliste Aicha Ayach a écopé d’une peine d’emprisonnement d’1 an et demi, a appris Le Site Info de source bien informée. De son côté, Sophia Chakiri s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de 10 mois. Toutes ont écopé d’une amende de 10.000 DH.

Les accusées ont été poursuivies dans le cadre de cette affaire, chacune en ce qui la concerne, pour « participation à l’accès frauduleux au système informatique de données », « participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système », « diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement », « diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation », ainsi que pour « participation et chantage ».

M.S.