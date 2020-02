Procès des sœurs Batma: des citoyennes exigent “la plus grande sévérité” (VIDEO)

Il était normal que les avis soient partagés devant le Tribunal de première instance de Marrakech. Et ce, pour en savoir davantage, par curiosité, sur les péripéties du feuilleton sordide, dit affaire “Hamza mon bb”, où sont impliquées Dounia Batma et sa soeur Ibtissam.

Les deux soeurs ont été présentées devant le juge d’instruction et les citoyens étaient divisés en deux clans. L’un exigeant qu’un verdict juste et équitable, sans concession aucune, soit prononcé et que les présumées coupables soient sévèrement sanctionnées. En revanche, l’autre prônant de clamer l’innocence des deux soeurs Batma.

Dans une déclaration à Le Site Info, une dame a affirmé que “l’artiste Dounia Batma n’a pas su exploiter sa voix suave”. Et d’ajouter que la chanteuse aurait mieux fait “de s’occuper de son art et de son parcours artistique, au lieu d’entrer dans des luttes intestines et vaines. En ce faisant, elle a souillé la réputation de notre pays!”.

Une autre citoyenne, elle, n’a point hésité à qualifier les faits reprochés aux soeurs Batma de “très graves perpétrés par la bande ‘Hamza mon bb’ et je suis venue assister à cette injustice”. Elle a aussi martelé, avec force et conviction, qu’elle voudrait voir “si le verdict allait être juste et équitable”.

“Ce qui est arrivé à nos filles ne vous fait-il ni chaud, ni froid?”, s’est-elle, finalement, interrogée.

L.A. (avec R.T.)