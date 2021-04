Procès des Franco-algériens: ce qu’a décidé le juge ce mercredi

Le procès des artistes franco-algériens ayant apparu dans une vidéo en train d’humilier des enfants à Marrakech s’est ouvert ce mercredi.

Le tribunal de première instance de la ville ocre a décidé de reporter à la semaine prochaine l’examen de cette affaire, apprend Le Site info de source bien informée.

Rappelons que deux des mis en cause sont poursuivis en état de détention, tandis que le troisième a bénéficié de la liberté provisoire.

Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, dont la publication et le partage de photos et de vidéos de personnes sans leur consentement, de diffamation et d’allégations mensongères sur leur vie privée, ainsi que d’humiliation de mineurs.

Pour rappel, une enquête avait été diligentée concernant la vidéo incriminée, perpétrée par ces « célébrités » et portant atteinte à l’intégrité et à l’honneur de jeunes enfants. Ladite enquête a fini par l’interpellation des auteurs de cet enregistrement éhonté et leur placement en garde à vue, après leur audition.

M.S.