Procès de Nasser Zefzafi: le verdict est tombé (VIDEO)

Le procès des activistes du Hirak du Rif a livré son verdict. Et comme plusieurs observateurs s’y attendaient, le moins que l’on puisse dire, c’est que la main du juge a été lourde, très lourde. C’est à la peine de 20 ans de prison ferme que Nasser Zefzafi a été condamné par le tribunal de première instance, ce mardi soir à Casablanca. Les deux compagnons du leader du Hirak du Rif, Nabil Ahamjik et Samir Ighil, ont également écopé de la même peine. Le Site info a remarqué de visu que l’atmosphère est terriblement tendue dans la cour du tribunal après l’annonce de ce verdict. L.A.