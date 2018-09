Procès Bouachrine: Ziane contredit le rapport d’expertise (VIDEO)

De son côté, l’avocat des victimes présumées du directeur d’Akhbar Al Yaoum, Me Mohamed El Haini, a affirmé que les résultats de l’expertise technique est “une victoire pour les plaignantes”. Et d’ajouter que celle-ci (l’expertise) révèle que le son correspond à l’image.

