Procès Bouachrine: ce que les avocats des victimes pensent du verdict

Ils ont relevé que les dédommagements matériels “sont loin de réparer le préjudice social et psychologique qui va les guetter toute leur vie”, promettant “des surprises” pour le procès en appel.

Les avocats des victimes ont, à cette occasion, annoncé qu’ils ont décidé d’interjeter appel pour “défendre des femmes exploitées sexuellement et mettre un terme aux attaques qui les visent, parce que certains ont tenté, dès le début, à conférer un caractère politique à cette affaire”.

La défense des victimes a affirmé que, dans le souci de faire éclater toute la vérité, c’est elle qui a formulé la requête de soumettre les enregistrements à l’expertise du laboratoire scientifique de la Gendarmerie royale, après les allégations et les supputations sur leur authenticité.

Le procès de Bouachrine, qui est aux prises avec la Loi et non avec les victimes, a un aspect strictement moral sans rapport avec la politique ou les opinions exprimées dans la publication qu’il dirigeait, ont-ils argumenté.

Il a été, notamment, inculpé de traite d’êtres humains, d’abus d’autorité à des fins d’exploitation sexuelle et de harcèlement sexuel, lesquels actes ont été commis sur 8 victimes filmées.

La chambre criminelle de la Cour d’appel a condamné, vendredi dernier, Taoufik Bouachrine, à 12 ans de prison fermes, à une amende de 200.000 dirhams et au dédommagement de certaines victimes.

Le tribunal est, quant à lui, resté à équidistance des parties de cette affaire, qui a captivé l’opinion publique et les médias pour de long mois, se sont-ils félicités.

Les avocats des victimes dans le procès de Taoufik Bouachrine ont considéré, ce mercredi à Casablanca, que l’inculpé a bénéficié de circonstances atténuantes et de toutes les garanties du procès équitable.