Probable renforcement des mesures: les Marocains s’inquiètent, un expert rassure

Des rumeurs circulent sur un probable nouveau renforcement des mesures préventives et sanitaires et suscitent l’inquiétude des citoyens, surtout quelques semaines à peine après l’allègement de plusieurs mesures restrictives.

En réponse à cette éventualité et cette crainte, Pr Moulay Mustapha Ennaji a déclaré à Le Site info que la situation épidémiologique et son développement sont des indicateurs essentiels, concernant les mesures qui seraient prises dans les prochains jours.

« Pour l’heure, la situation sanitaire est stable et ne présente nulle grande inquiétude. Cependant, nous enregistrons encore des cas confirmés de coronavirus et des cas de décès causés par la maladie », a souligné le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, membre du Comité technique et scientifique.

Et se poursuivre qu’afin de parvenir à l’immunité collective ciblée, les citoyens non vaccinés à ce jour se doivent d’adhérer à la campagne nationale de vaccination. Ce qui aura un impact positif sur la situation épidémiologique aux quatre coins du Royaume.

L.A.