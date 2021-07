Probable reconfinement total au Maroc: « La solution est entre les mains des citoyens »

Le président de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) et de la Fédération nationale de la santé, pédiatre et membre du Comité scientifique, a déclaré que la situation épidémiologique, au Maroc, est très inquiétante, voire alarmante. Ce qui signifie que le respect strict des mesures restrictives, décrétées par les autorités compétentes, devient de plus en plus d’actualité nécessaire et indispensable.

Et dans une déclaration à Le Site info, Dr Moulay Said Afif a assuré que si la situation sanitaire reste telle qu’elle est actuellement, avec le laxisme avéré de nombreux citoyens, le gouvernement sera obligé de décider un reconfinement total encore plus durci que le précédent. Et d’ajouter que, dans ce cas de figure, il faudra se rappeler l’exemple de l’Australie qui avait décrété un reconfinement total de deux semaines.

Notre éminent interlocuteur a également tenu à préciser que « la solution est entre les mains des citoyens ». Ou bien un retour au confinement, ou bien le choix judicieux et salvateur de dépasser cette étape avec le moins de risques sanitaires possibles. Et dans ce dernier cas, a souligné Dr Afif, l’allégement des mesures restrictives restera de mise.

« Si les citoyens respectent lesdites mesures, pendant deux semaines, il est possible de passer outre cette période de dangerosité », a prévenu le membre du Comité scientifique, tout en incitant les citoyens de se rendre aux centres de vaccination afin de bénéficier des doses de vaccin contre la covid-19 et de ses nouveaux variants.

Larbi Alaoui