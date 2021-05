Prix et qualité des produits: 60 infractions à Marrakech depuis le début du Ramadan

Les commissions de contrôle relevant de la Division des Affaires économiques et de la Coordination (DAEC) de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, ont enregistré, au cours des trois premières semaines du mois de Ramadan, 60 infractions en matière des prix et de la qualité des produits alimentaires.

En effet, les services de contrôle au niveau de la préfecture de Marrakech ont intensifié leurs opérations afin de veiller au suivi de l’état d’approvisionnement et au contrôle des prix des produits de première nécessité dans les marchés locaux, pour éviter toute hausse ou monopole, en raison de la conjoncture que traverse le Maroc à cause de la propagation de la Covid-19.

Dans ce sillage, le chef de la DAEC de la wilaya, Maâti Alga, a fait savoir que lesdites commissions ont visité 700 points de vente et rédigé 60 procès-verbaux durant les 20 premiers jours du mois sacré.

Sur ces infractions, 28 sont relatives au non-affichage des prix, 22 à la non présentation des factures et 10 pour non-respect des normes d’hygiène (utilisation de sacs en plastique), a précisé Alga dans une déclaration à la MAP.

Par ailleurs, lesdites commissions ont constaté, lors de leurs descentes dans les différents points de vente (en gros et au détail) aussi bien en milieu rural que dans les zones urbaines au niveau de la préfecture de Marrakech, un approvisionnement normal et régulier des marchés locaux et une stabilité des prix des produits alimentaires.

En vue de maintenir cette situation, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, avait appelé les différents services de contrôle à intensifier leur présence sur le terrain et à agir avec fermeté pour préserver le pouvoir d’achat des consommateurs et protéger leur sécurité sanitaire.

S.L. (avec MAP)