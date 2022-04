Prix du carburant au Maroc: les professionnels du transport font une annonce

La Fédération nationale du transport multimodal a annoncé que les professionnels du secteur suspendront leurs activités à partir de mercredi 6 avril à 10h du matin, jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Dans un communiqué, la fédération explique que cette décision fait suite à la hausse sans précédent des prix du carburant au niveau national.

L’instance syndicale appelle à l’élaboration d’un cadre légal et réglementaire pour le prix du gasoil, dans le but de réguler les fluctuations des prix. La fédération a également souligné la nécessité de trouver des solutions pratiques au problème du paiement pour les prêts et les loyers, en tenant compte de la situation actuelle du secteur.

Le communiqué ajoute que malgré le soutien gouvernemental au secteur, cette mesure est marquée par de nombreuses lacunes, la rendant incapable d’alléger les souffrances des professionnels.

M.F.