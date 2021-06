Prix d’hôtels: baisse importante pour les MRE

La confédération nationale du tourisme (CNT) a annoncé mercredi une réduction de 30% pour les prix des nuitées dans les hôtels pour les Marocains de l’étranger.

Comme annoncé par le JT de 2M, cette réduction s’applique sur toutes les réservations des MRE. Cette décision a été prise suite à la campagne lancée sur la Toile, appelant à la réduction des prix des hôtels et des maisons d’hôtes pendant l’été. Et ce afin d’encourager le tourisme après plus d’une année de léthargie pour cause du covid.

Pour rappel, de nombreuses familles marocaines demandent expressément que les prix exigés par ces prestataires de services soient revus à la baisse. Certes, les citoyens veulent booster et développer le tourisme local car les quatre coins du Maroc regorgent de plages, de montagnes et de paysages qui valent le détour, mais en déboursant des prix raisonnables.

Aussi, des Marocains demandent-ils que la tarification des établissements hôteliers soient revue à la baisse et que l’on prenne en compte le nombre des membres de familles composées de plus de quatre personnes, aussi bien dans les hôtels que dans les maisons d’hôtes, ainsi que concernant les maisons en location pendant la saison estivale.

H.M.