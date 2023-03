Prix des légumes: les prévisions inquiétantes d’un professionnel  

Les prix des légumes repartent à la hausse à l’approche du Ramadan. Le weekend dernier, les prix des tomates, des oignons et des pommes de terre ont considérablement grimpé dans les marchés du Royaume, provoquant la colère des consommateurs.

Ce lundi, la tomate coûte entre 12 et 13 dirhams le kilo, l’oignon entre 14 et 15 dirhams et la pomme de terre entre 8 et 9 dirhams.

Confirmant cette hausse vertigineuse, Abderrazak Chabi, le président de l’association du marché de gros de Casablanca, a indiqué que cela est dû à l’exportation des légumes vers l’étranger. Dans une déclaration à Le Site info, Chabi a assuré que les prix connaîtront de nouvelles hausses pendant le mois sacré, appelant le gouvernement à trouver des solutions pour réguler les tarifs.

« La situation est catastrophique. Les Marocains n’en peuvent plus ! Malheureusement, les prix des légumes vont continuer à augmenter. L’Exécutif doit intervenir en urgence», a-t-il précisé.

H.M.