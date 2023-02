Prix des légumes: le directeur du marché de gros de Casablanca rassure (VIDEO)

Les précipitations bienfaitrices que connaissent de nombreuses régions du Royaume suscitent un grand espoir chez les cultivateurs, ainsi que celui de tous les intervenants dans l’opération de production et de vente des fruits et légumes.

Lequel espoir est largement partagé par les consommateurs en vue de la revue à la baisse des prix des fruits et légumes, entre autres produits de première nécessité.

A ce propos, Le Site info a pu constater de visu, lors d’une visite de terrain au marché de gros de fruits et légumes de Casablanca, la profusion des produits proposés à la vente, toutes sortes confondues. Et également les prémices prometteuses d’une revue à la baissa des prix, alors que ces derniers ont récemment battu des records astronomiques, dont le pouvoir d’achat des consommateurs a énormément pâti.

Et dans une déclaration à Le Site info, le directeur dudit marché a affirmé que ce dernier, qui est considéré comme le plus grand marché du genre aux niveaux national et continental, connaît une activité normale et a reçu les marchandises de plus de 500 camions, pendant les derniers jours.

Jaâfar Essabbane a aussi souligné que plus de 25.000 tonnes de légumes et 2000 tonnes de fruits ont été reçus par cet espace, ce qui constitue le même niveau que celui atteint l’année précédente. Et de préciser que fruits et légumes sont présents à profusion et qu’aucune pénurie n’a été constatée.

A propos des prix, notre interlocuteur a concédé que le mois de janvier et le début de février ont connu une revue à la hausse des prix de certains fruits et légumes, conséquence de plusieurs facteurs conjoncturels et d’autres en rapport avec les conditions climatiques, selon lui.

Larbi Alaoui