Prix des fournitures au Maroc: les doléances des parents persistent

Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a beau essayer d’assurer et de ressasser que les prix des fournitures scolaires ne vont pas changer, les doléances et les inquiétudes des parents et tuteurs de nos apprenants persistent, toutefois.

Ceci, à cause des rumeurs, avérées ou pas, concernant la revue en hausse des prix des fournitures, manuels, cahiers, stylos, crayons etc, quelques jours à peine avant la date de la rentrée scolaire 2022-2023. En effet, parents et tuteurs d’écoliers, de collégiens et de lycéens, via les réseaux sociaux, se plaignent et craignent ces augmentations annoncées. Et ce, malgré le fait que le gouvernement ait annoncé que des subventions sont allouées aux maisons d’édition, afin de la garantie du maintien des mêmes prix desdites fournitures, telle qu’elle était auparavant.

En tout cas, les prochains jours nous diront si c’est “chose promise, chose due” ou si, au contraire, la revue en hausse des prix des fournitures scolaires, si crainte, sera bel et bien annoncée, au détriment des budgets familiaux, dans les différentes librairies aux quatre coins du Royaume

